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22:35, 4 июня 2024Россия

Звуки стрельбы в Севастополе объяснили

Губернатор Развожаев: в районе Стрелецкой бухты проходили учения флота

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с проведением учений флота в Стрелецкой бухте. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Ориентировочно до 23:00 в районе Стрелецкой бухты на внешнем рейде флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал Развожаев.

Глава города подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.

Ранее ФСБ России раскрыла в Крыму группу украинских диверсантов, готовившую теракты против военных Черноморского флота в Севастополе. Один из задержанных сообщил, что целью разведки были истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

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      Евгений Силаев
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