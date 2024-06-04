Звуки стрельбы в Севастополе объяснили

Губернатор Развожаев: в районе Стрелецкой бухты проходили учения флота

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с проведением учений флота в Стрелецкой бухте. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Ориентировочно до 23:00 в районе Стрелецкой бухты на внешнем рейде флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал Развожаев.

Глава города подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.

Ранее ФСБ России раскрыла в Крыму группу украинских диверсантов, готовившую теракты против военных Черноморского флота в Севастополе. Один из задержанных сообщил, что целью разведки были истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».