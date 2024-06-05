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15:34, 5 июня 2024Мир

Белый дом раскритиковал статью WSJ о состоянии Байдена

Представитель Белого дома Бейтс: WSJ хочет очернить Байдена

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Американские СМИ, включая газету The Wall Street Journal (WSJ), хотят очернить президента США Джо Байдена и его роль в истории страны, повторяя риторику Республиканской партии о его плохом состоянии. Об этом заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс в ответ на статью WSJ о проблемах со здоровьем президента, передает портал Axios.

«Немного удивительно, что The Wall Street Journal сочла это сенсационной новостью, когда республиканцы в Конгрессе сказали им те же ложные утверждения, которые они годами высказывали на Fox News. Это также говорит о том, что это люди, желающие очернить президента в этой истории», — рассказал представитель администрации.

Возмущение Белого дома вызвал тот факт, что из 45 опрошенных изданием лиц только бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти публично говорил о когнитивных способностях американского лидера.

Ранее газета WSJ опубликовала статью, где утверждает, что состояние Байдена за закрытыми дверями показывает признаки ухудшения, глава государства порой ведет себя энергично, а иногда делает неразборчивые заявления. По словам собеседников издания, в один день американский лидер может быть энергичным и вовлеченным в обсуждение, а в другой — «бормотать» и опираться на записки.

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      Максим Габриелян
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