В Финляндии увидели летающие объекты у границы с Россией

Yle: пограничная служба Финляндии заявила о летающих объектах рядом с Россией

Пограничная служба Финляндии регулярно наблюдает летающие объекты у границы с Россией. Об этом заявил заместитель командующего Пограничной службой Северной Карелии Самули Муртонен, его слова передает Yle.

«Мы регулярно наблюдаем воздушные объекты у границы с Россией, но я не буду вдаваться в подробности, какие именно», — сообщил Муртонен.

По его мнению, эти объекты могут выполнять «наблюдательные функции».

Муртонен добавил, что взаимодействие с российскими пограничниками «не изменилось». В частности, если они встречаются на пересеченной местности, они «приветствуют друг друга».

30 мая уполномоченный по вопросам равноправия Финляндии Кристина Стенман заявила, что стране необходимо отказаться от утверждения норм, которые не позволят прибывающим через лес из России мигрантам искать убежище в Финляндии.