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19:58, 30 мая 2024Путешествия

В Финляндии выступили против закона об открытии границ с Россией

Финский омбудсмен Стенман выступила против закона об открытии границ с Россией

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Финляндии необходимо отказаться от утверждения норм, которые не позволят прибывающим через лес из России мигрантам искать убежище в Финляндии. Против закона об открытии границ с РФ выступила уполномоченный по вопросам равноправия европейской страны Кристина Стенман.

По словам омбудсмена, он поможет вытеснить уязвимые слои населения из Финляндии в неопределенные и опасные ситуации, как это сейчас происходит на границах Евросоюза (ЕС), например в Польше, Литве и Латвии.

Ранее сообщалось, что Финляндия может «осторожно» открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Он подчеркнул, что планируется начать с открытия одного погранпункта.

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      Фариза Бацазова
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