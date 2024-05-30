В Финляндии выступили против закона об открытии границ с Россией

Финский омбудсмен Стенман выступила против закона об открытии границ с Россией

Финляндии необходимо отказаться от утверждения норм, которые не позволят прибывающим через лес из России мигрантам искать убежище в Финляндии. Против закона об открытии границ с РФ выступила уполномоченный по вопросам равноправия европейской страны Кристина Стенман.

По словам омбудсмена, он поможет вытеснить уязвимые слои населения из Финляндии в неопределенные и опасные ситуации, как это сейчас происходит на границах Евросоюза (ЕС), например в Польше, Литве и Латвии.

Ранее сообщалось, что Финляндия может «осторожно» открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Он подчеркнул, что планируется начать с открытия одного погранпункта.