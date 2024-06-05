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21:07, 5 июня 2024Из жизни

Девушка в бикини поплавала с 800-килограммовым крокодилом

В Австралии девушка в бикини поплавала с пятиметровым крокодилом

Девушка поплавала и сфотографировалась с огромным крокодилом в городе Дарвин, Австралия. Об этом пишет Daily Mail.

Эшли Ирвин стала известна благодаря участию в шоу знакомств Married at First Sight («Женаты с первого взгляда»). Недавно бывшая стюардесса и медсестра Ирвин решила попробовать что-то экстремальное. Она отправилась в городской океанариум, чтобы поплавать в нем с крокодилами.

На кадрах, которые девушка опубликовала в социальных сетях, видно, как она в бикини наблюдает за рептилией из-за защитного стекла. 800-килограммовый крокодил сомкнул зубастую пасть рядом с Ирвин, хватая кусок мяса от сотрудников океанариума. Пока девушка рассматривала пятиметровую рептилию с помощью маски и позировала для подводной фотосъемки, хищник плавал вокруг нее.

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Ирвин отметила, что у крокодила, с которым она провела время в бассейне, нет одной лапы. Он не выжил бы в дикой природе, поэтому океанариум — идеальный дом для него.

Ранее сообщалось, что в Малайзии жители деревни поймали четырехметрового крокодила, который попытался напасть на младшеклассника. Рептилию передали представителям власти.

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      Юлия Юткина
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