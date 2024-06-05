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16:40, 5 июня 2024Силовые структуры

Директора российской дорожной фирмы вернули в СИЗО

В Челябинске директора дорожной фирмы Колозяна вернули в СИЗО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Директору дорожной компании «Уралдорстрой» Нверу Колозяну изменили меру пресечения. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник.

По его данным, из-под домашнего ареста Колозяна вернули в СИЗО.

В 2023 году Колязина задержали сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Следственного комитета. Бизнесмен через заместителя Никиту Иноземцева передавал взятки контролерам за приемку невыполненных работ по государственным контрактам на общую сумму более 5,9 миллиарда рублей. Один из таких контролеров получил от задержанного 600 тонн асфальта, а другой — 30 тысяч рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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