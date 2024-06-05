Экипажи Ка-27ПС провели учения при недостаточной видимости

Экипажи вертолетов Ка-27ПС ТОФ провели учения в сложных погодных условиях

Экипажи морских спасательных вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения в сложных погодных условиях при недостаточной видимости. Вертолеты взлетали с корветов «Резкий» и «Совершенный». Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает ТАСС.

«В рамках учения корветы отработали экстренное приготовление к бою и походу в пункте базирования во Владивостоке и вышли в назначенный район для обеспечения работы вертолетчиков. В ходе мероприятия боевой подготовки экипажи вертолетов Ка-27ПС выполнили взлеты с корветов в условиях тумана и низкой облачности. Полеты также осложнял порывистый ветер и осадки в виде моросящего дождя», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что летчики работали при практически полном отсутствии видимости и управляли Ка-27ПС по приборам. После учения, которое прошло в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ, вертолеты вернулись на аэродром базирования в Приморском крае.

В апреле на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации в Нижегородской области спустили на воду головное судно проекта 14400 «Николай Камов», которое строят для подготовки корабельных вертолетчиков.