Экс-замглавы Минздрава российского региона получила срок за аферу с ПЦР-тестами

Экс-замглавы Минздрава Астраханской области осудили за аферу с ПЦР-тестами

Бывшие заместитель и первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в среду, 5 июня, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бывшему первому заместителю министра дали пять лет колонии общего режима, экс-замглавы регионального Минздрава — четыре года. Суд установил, что в июне 2020 года тогда еще первый заместитель министра потребовала у знакомого директора фирмы по разработке и производству диагностических препаратов осуществить безвозмездную поставку тест-систем иммуноферментного анализа для диагностики COVID-19, пообещав беспрепятственное заключение контрактов на поставку медицинских изделий в адрес министерства. Позже в аферу втянули и замминистра, от которой требовалось подготовить документы для заключения госконтракта с фирмой.

Заместитель министра, понимая, что выполняет незаконные указания, в декабре 2020 года без проведения аукциона заключила два госконтракта на сумму свыше 48 миллионов рублей на поставку наборов реагентов для выявления коронавирусной инфекции методом ПЦР. Сроки годности большей части тестов не соответствовали предъявляемым требованиям.

В 2022 году часть приобретенных в рамках упомянутых государственных контрактов наборов реагентов была списана в связи с избыточным количеством. Незаконные действия осужденных привели к неэффективному расходованию бюджетных средств на закупку необоснованно большого числа медицинских изделий и причинили ущерб на сумму свыше 31 миллиона рублей.

31 мая в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали бывшего главу крупнейшей в регионе строительной фирмы «ЮУ КЖСИ» Владимира Атаманченко по подозрению в растрате 34 миллионов рублей.