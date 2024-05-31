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15:48, 31 мая 2024Силовые структуры

Бывшего главу крупнейшего в российском регионе застройщика взяли под стражу

В Челябинске суд арестовал экс-главу ЮУ КЖСИ Атаманченко за растрату ₽ 34 млн

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали бывшего главу крупнейшей в регионе строительной фирмы «ЮУ КЖСИ» Владимира Атаманченко по подозрению в растрате 34 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Вследствие действий бывшего гендиректора был причинен ущерб ЮУ КЖСИ, которая полностью принадлежит правительству Челябинской области, отметил он. На основании материалов ФСБ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 160 УК РФ («Растрата либо присвоение»).

Центральный районный суд Челябинска избрал Атаманченко меру пресечения в виде заключения под стражу.

12 января сообщалось, что он признал вину и возместил ущерб по другому уголовному делу. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Атаманченко получил 10 миллионов рублей со счета фирмы на личные цели и обещал за год вернуть с процентами, но так и не сделал этого.

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      Любовь Ширижик
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