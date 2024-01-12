Экс-глава крупнейшего в российском регионе застройщика признал вину

В Челябинске экс-глава «ЮУ КЖСИ» признал вину в злоупотреблении полномочиями

Экс-глава крупнейшей в Челябинской области строительной компании «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, мужчина не только признал вину, но и возместил причиненный ущерб. Сотрудничество со следствием способствовало быстрому окончанию расследования, поэтому дело уже передали для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска.

Ранее стало известно, что застройщику вменяется злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, Атаманченко получил 10 миллионов рублей со счета фирмы на личные цели и обещал за год вернуть с процентами. Но так и не сделал этого.