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09:11, 5 июня 2024Мир

Евреи пожаловались на отсутствие выбора на голосовании в Европарламент

Politico: европейские евреи столкнулись с отсутствием выбора на голосовании в ЕП

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Европейские евреи столкнулись с отсутствием выбора на голосовании в Европарламент (ЕП), которое состоится с 6 по 9 июня. Об этом заявил глава Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт в своей статье для Politico.

«Как еврей и раввин, я, как и многие мои единоверцы, сталкиваюсь с растущей дилеммой в своих политических предпочтениях», — пожаловался Гольдшмидт.

По его словам, сложность выбора заключается в том, что традиционно демократические левые партии «стали чаще критиковать Израиль и сочувствовать растущему антисемитизму на континенте», в то время как правые партии поддерживают Израиль, однако «исторически поддерживали антисемитизм».

В связи с этим, будучи уроженцем Швейцарии, раввин заявил, что «быть европейцем из страны, не входящей в ЕС, и, следовательно, не участвовать в голосовании, является облегчением».

По словам Гольдшмидта, отсутствие выбора делает положение европейских евреев более шатким, в то время как в регионе набирает популярность антисемитская риторика.

Ранее в ЕС прошли протесты фермеров перед выборами в Европарламент. Аграрии требовали отказаться от зеленого курса.

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      Елизавета Мытарева
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