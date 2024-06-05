Евреи пожаловались на отсутствие выбора на голосовании в Европарламент

Politico: европейские евреи столкнулись с отсутствием выбора на голосовании в ЕП

Европейские евреи столкнулись с отсутствием выбора на голосовании в Европарламент (ЕП), которое состоится с 6 по 9 июня. Об этом заявил глава Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт в своей статье для Politico.

«Как еврей и раввин, я, как и многие мои единоверцы, сталкиваюсь с растущей дилеммой в своих политических предпочтениях», — пожаловался Гольдшмидт.

По его словам, сложность выбора заключается в том, что традиционно демократические левые партии «стали чаще критиковать Израиль и сочувствовать растущему антисемитизму на континенте», в то время как правые партии поддерживают Израиль, однако «исторически поддерживали антисемитизм».

В связи с этим, будучи уроженцем Швейцарии, раввин заявил, что «быть европейцем из страны, не входящей в ЕС, и, следовательно, не участвовать в голосовании, является облегчением».

По словам Гольдшмидта, отсутствие выбора делает положение европейских евреев более шатким, в то время как в регионе набирает популярность антисемитская риторика.

Ранее в ЕС прошли протесты фермеров перед выборами в Европарламент. Аграрии требовали отказаться от зеленого курса.