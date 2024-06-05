Европа опубликовала запрос к частным космическим компаниям

European Spaceflight: опубликован запрос к частным космическим компаниям из ЕС

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало запрос к частным космическим компаниям по поводу их возможности предоставления пусковых услуг для будущих миссий. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Для того чтобы получить возможность финансирования, пусковой оператор должен квалифицироваться как «европейский», то есть иметь регистрацию, штаб-квартиру, производство и разработку в стране — члене ЕС или ЕКА.

Объявление тендера ожидается в 2025 году, но может быть отложено до тех пор, пока инициатива European Launcher Challenge не будет фактически утверждена и профинансирована ЕКА.

В марте издание сообщило, что правительство Франции планирует выделить субсидии в размере 400 миллионов евро четырем стартапам, разрабатывающим ракеты космического назначения.