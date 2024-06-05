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20:52, 5 июня 2024Мир

Во Франции арестовали русскоязычного украинца из-за взрывчатки в номере отеля

Во Франции арестовали украинца, обжегшего лицо при изготовлении взрывчатки

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Полиция Франции арестовала русскоязычного украинца из Донбасса. Об этом сообщает BFM.

26-летнего мужчину задержали в Руасси-ан-Франс в понедельник, 3 мая. Он получил серьезные ожоги лица при изготовлении самодельной взрывчатки в номере отеля, расположенного рядом с аэропортом.

«Первые находки позволили обнаружить на месте [преступления] предметы и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств. Один из них взорвался. Отель пришлось эвакуировать», — говорится в материале.

Как отмечает источник, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по обвинениям в «участии в террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений, причиняющих телесные повреждения» и «хранении зажигательного или взрывчатого вещества или продукта или элементов, предназначенных для изготовить зажигательное или взрывное устройство с целью подготовки уничтожения, нанесения ущерба или вреда лицам в связи с террористическим предприятием».

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в саммите по Украине в Швейцарии 15-16 июня. Уточняется, что Париж намерен оказывать Киеву не только долгосрочную военную, но и политическую и дипломатическую поддержку.

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      Виктория Кондратьева
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