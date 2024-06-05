Франция предоставит Украине еще сотни миллионов евро

Макрон и Зеленский подпишут два соглашения по поддержке Украины на 650 млн евро

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут 7 июня два соглашения, согласно которым Париж предоставит Киеву еще 650 миллионов евро, сообщает Agence France-Presse.

В Елисейском дворце уточнили агентству, что в первом соглашении 400 миллионов будут предоставлены через резервный фонд Французского агентства развития (AFD) «для расширения деятельности на Украине» в кредитах. Еще 50 миллионов евро — как гранты до 2027 года. Приоритетом трат названы транспорт и энергетика.

Еще 200 миллионов в рамках второго соглашения пойдут на Фонд поддержки критической инфраструктуры. Эти средства будут использоваться для поддержки французских компаний в будущих тендерах в области энергетики, транспорта, водоснабжения, здравоохранения и сельского хозяйства.

Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу, 7 июня, в своей резиденции в Елисейском дворце.

