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20:52, 5 июня 2024Мир

Франция предоставит Украине еще сотни миллионов евро

Макрон и Зеленский подпишут два соглашения по поддержке Украины на 650 млн евро
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Thibault Camus / Reuters

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут 7 июня два соглашения, согласно которым Париж предоставит Киеву еще 650 миллионов евро, сообщает Agence France-Presse.

В Елисейском дворце уточнили агентству, что в первом соглашении 400 миллионов будут предоставлены через резервный фонд Французского агентства развития (AFD) «для расширения деятельности на Украине» в кредитах. Еще 50 миллионов евро — как гранты до 2027 года. Приоритетом трат названы транспорт и энергетика.

Еще 200 миллионов в рамках второго соглашения пойдут на Фонд поддержки критической инфраструктуры. Эти средства будут использоваться для поддержки французских компаний в будущих тендерах в области энергетики, транспорта, водоснабжения, здравоохранения и сельского хозяйства.

Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу, 7 июня, в своей резиденции в Елисейском дворце.

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      Антон Похиляк
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