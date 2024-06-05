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17:22, 5 июня 2024Экономика

Россияне стали чаще пользоваться одним инструментом инвестирования

«Метриум Премиум»: россияне избавляются от валюты и инвестируют в жилье

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россияне все чаще отказываются от хранения капитала в валюте и вкладываются в жилье. Об инвестиционных тенденциях населения «Газете.Ru» рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

По ее данным, в 2024 году граждане предпочитают избавляться от валюты. «Прогнозы о серьезных валютных колебаниях не подтвердились, поэтому многие захотели избавиться от своих валютных сбережений», — пояснила собеседница издания. Конвертируя средства в рубли, они вкладывают сбережения в ликвидную недвижимость. Такой инструмент инвестирования россияне считают более удобным и прибыльным. «Проценты по валютным депозитам предельно низкие, а обменять доллары и евро по текущему курсу очень проблематично. Черный рынок не способствует разрешению проблемы, потому что такие операции уголовно наказуемы. К тому же спекулянты устанавливают экстремальные ставки», — заявила Раджабова. Вместе с тем и продавцы жилья постепенно отказываются от номинирования цен в долларах и евро.

Ранее эксперты предрекли резкий спад спроса на новостройки. Показатели снизятся на фоне отмены льготной ипотеки.

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