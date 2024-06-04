Спросу на новостройки в России предрекли резкое падение

«А101»: спрос на новостройки в России может упасть на 40% уже летом

На фоне отмены льготной ипотеки спрос на новостройки в России может резко упасть уже этим летом. Такой прогноз сделал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов «А101» Рустам Азизов, пишет РИА Новости.

«Если с июля ухудшатся условия по семейной программе и полностью отменится льготная ипотека под 8 процентов, а IT-ипотека будет действовать до конца декабря на действующих условиях, то выдача ипотеки может упасть с доли 90 процентов до 60-70 процентов уже в летние месяцы. Спрос на первичном рынке недвижимости может упасть на 40 процентов», — предрек эксперт.

При оптимистичном сценарии (если семейная ипотека останется без изменений, а льготная ипотека будет адресной) сделки с ипотекой могут сохранить долю в 90 процентов от всех сделок с новостройками в России, а в некоторые пиковые месяцы показатель может даже увеличиваться до 95 процентов, допускает Азизов.

Специалист считает целесообразным распространить льготную ипотеку на учителей, врачей, сотрудников МЧС и МВД, а также специалистов в возрасте до 30 лет, чтобы у них появился дополнительный стимул создавать семьи и заводить детей. Этой мерой может стать «Молодежная ипотека» — такие кредиты предлагают выдавать молодым заемщикам под 3 процента годовых сроком до 50 лет.