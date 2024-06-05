Картаполов о словах Писториуса: Россия будет готова к войне раньше Германии

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов отреагировал на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о войне с Россией. Слова политика приводит РИА Новости.

5 июня Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне с Россией в 2029-м году. В этой связи он указал на возможное возвращение воинской повинности.

Москва будет внимательно следить за предпринимаемыми Германией шагами в этом направлении, сказал Картаполов. «Мы все равно будем готовы раньше них, к чему бы они ни готовились», — подчеркнул он.

Ранее высказывание Писториуса прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, заявление главы немецкого оборонного ведомства может свидетельствовать о панике, связанной с провалом НАТО на Украине. Он также напомнил, что события в зоне специальной военной операции были вызваны самим Западом, и их развитие до сих пор во многом зависит от западных государств.