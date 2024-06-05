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17:42, 5 июня 2024Бывший СССР

Киев опроверг слежку за передвижениями украинцев через приложение

Минцифры Украины: приложение «Дия» не отслеживает местонахождение пользователей

Фото: Jorge Duenes / Reuters

Киев не ведет слежку за передвижениями украинцев через сервис государственных услуг «Дия». Об этом сообщили в Минцифры Украины, передает Telegram-канал «Политика Страны».

В ведомстве уточнили, что «Дия» не отслеживает местонахождение пользователей. Соответствующее заявление Минцифры сделало после появления в СМИ информации, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предоставило суду полученные через данное приложение сведения о перемещениях подозреваемого за границей.

«"Дия" не имеет собственной базы данных и не хранит информацию о пользователях, а лишь отображает данные, которые уже хранятся в государственных реестрах», — цитируют украинские журналисты комментарий Минцифры страны.

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Ранее стало известно, что Киев отказался от идеи возвращать в страну 17-летних украинцев, проживающих за границей, для их постановки на учет в военкомате. По словам вице-премьер-министра страны Ирины Верещук, это «ничем не поможет в мобилизации».

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