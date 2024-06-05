Автовладельцев успокоили насчет повышенного расхода моторного масла

NaAvtotrasse.ru: повышенный расход масла не всегда связан с проблемами двигателя

Повышенный расход моторного масла не всегда является поводом для тревог. С чем это может быть связано, объясняет журнал NaAvtotrasse.ru.

Быстрый расход автосмазки не во всех случаях указывает на поломку двигателя. Потребление масла зависит от пробега автомобиля. Свежеприобретенная машина затрачивает от 20 до 50 граммов технической жидкости на тысячу километров. Авто с пробегом более 100 тысяч километров потребляют 100-200 граммов масла. За год в новой машине из пяти литров смазки расходуется 400 граммов, в старой — половина залитого объема. Беспокоиться насчет этого не стоит, успокаивают эксперты.

Расход масла не обусловлен мощностью двигателя — большее значение имеет особенности эксплуатации авто. Так, техническая жидкость тратится быстрее, если водитель ездит по извилистым дорогам с крутыми подъемами.

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