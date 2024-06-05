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20:25, 5 июня 2024Из жизни

Милая пара из глухой деревни оказалась организатором жестоких собачьих боев

В Британии пара тайно устраивала жестокие собачьи бои и предстала перед судом

Фото: MarcinSl1987 / Shutterstock / Fotodom

В графстве Эссекс, Великобритания, семейная пара тайно устраивала жестокие собачьи бои и попала под суд вместе с другими организаторами. Об этом пишет Daily Mail.

Билли и Эми Лидли жили в доме стоимостью один миллион фунтов стерлингов (113 миллионов рублей) в глухой деревне и делились в социальных сетях милыми снимками с двумя детьми и собаками. Соседи пары предполагали, что источником дохода семьи является работа Билли в строительном секторе. Однако все оказалось не так.

В августе 2021 года в гараже поместья Лидли нашли окровавленную арену для собачьих боев и клетки для содержания животных. На участке пары полиция также обнаружила площадку для тренировки собак: прежде чем выпускать животных на арену, их 12 недель обучали драться. Лидли и их сообщники предстали перед судом.

Билли был тренером и разводчиком собак, а главным организатором подпольных боев выступал Филлип Али. В прошлом он 15 лет провел в тюрьме за покушение на убийство. Его правой рукой был Стивен Браун. Он оказывал первую медицинскую помощь тяжело раненым собакам, чтобы они не привлекли внимание властей.

В рамках собачьих боев зрители делают ставки на победу того или иного животного. На арене Лидли они варьировались от пяти до ста тысяч фунтов стерлингов (от 567 тысяч до 11 миллионов рублей). Бои проводились не только в Великобритании, но и в Ирландии и Франции.

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Большинство улик полиция получила из телефона Али. В нем хранилось множество фотографий и видео зверских побоищ и жестоких отчетов о прошедших боях. В его доме полиция нашла электрические ошейники для собак, стероиды, медицинские степлеры для кожи и обезболивающие.

В суде Билли пытался оправдаться. Он утверждал, что арена была нужна ему для спаривания и проведения игр собак, а их шрамы — следствия укусов крыс и лис. Однако ветеринары опровергли заявления мужчины. У Лидли изъяли 16 собак, сейчас они проходят специальную реабилитацию.

Собачьи бои были запрещены в Великобритании еще в 1835 году. Билли и Али были приговорены к четырем годам тюрьмы, Браун — к двум с половиной. Эми также признали виновной в жестоком обращении с животными, но оставили на свободе как мать двоих детей.

Ранее сообщалось, что в Австралии кенгуру подрался со стаей собак и попал на видео. Сначала кенгуру опасливо отступил, но затем смог обратить собак в бегство.

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      Юлия Юткина
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