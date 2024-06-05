Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:22, 5 июня 2024Силовые структуры

Мужчина собрал деньги для нежелательной в России организации и попал под статью

На жителя Солнечногорска завели дело за сбор 17 млн руб. для движения «Аллатра»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Солнечногорска, который подозревается в сборе денег для Международного общественного движения «Аллатра», признанного нежелательным на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Дело заведено по части 2 статьи 284.1 («Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством») УК РФ.

По данным следствия, с августа 2023 года по февраль 2024 года мужчина осуществлял сбор средств для обеспечения деятельности движения «Аллатра» на территории России. Всего он успел собрать не менее 17 миллионов рублей, которые были впоследствии потрачены в том числе на печать агитационных материалов. В настоящее время расследование продолжается.

Деятельность Международного общественного движения «Аллатра» была признана нежелательной на территории России в августе 2023 года. «С начала специальной военной операции неправительственной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая Вооруженные силы Российской Федерации», — заявили тогда в Генпрокуратуре.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?

      Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону

      Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

      В Швейцарии назвали бесполезным приглашение России на конференцию по Украине

      На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

      Стали известны сроки восстановления Джоковича

      Цены на умные часы и наушники упали

      Пресечена еще одна атака ВСУ на российский регион

      Утвержден состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон

      Скрывшийся от российского суда немецкий инвестор сдался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше