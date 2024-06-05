Мужчина собрал деньги для нежелательной в России организации и попал под статью

На жителя Солнечногорска завели дело за сбор 17 млн руб. для движения «Аллатра»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Солнечногорска, который подозревается в сборе денег для Международного общественного движения «Аллатра», признанного нежелательным на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Дело заведено по части 2 статьи 284.1 («Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством») УК РФ.

По данным следствия, с августа 2023 года по февраль 2024 года мужчина осуществлял сбор средств для обеспечения деятельности движения «Аллатра» на территории России. Всего он успел собрать не менее 17 миллионов рублей, которые были впоследствии потрачены в том числе на печать агитационных материалов. В настоящее время расследование продолжается.

Деятельность Международного общественного движения «Аллатра» была признана нежелательной на территории России в августе 2023 года. «С начала специальной военной операции неправительственной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая Вооруженные силы Российской Федерации», — заявили тогда в Генпрокуратуре.