На Кипре отреагировали на информацию о купленном Зеленским отеле

Лидер турок-киприотов Татар не подтвердил покупку Зеленским отеля на острове

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар отреагировал на сообщения СМИ о том, что Владимир Зеленский купил отель на севере Кипра, поговорил с его владельцем, главой Oscar Group, и получил подтверждение, что эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я разговаривал с владельцем Хусейном Оскаром... Он подтверждает, что это неправда», — заявил Татар.

Ранее турецкие СМИ заявили, что Зеленский приобрел отель-казино Vuni Palace на территории самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

Позже президент Кипра Никос Христодулидис заявлял, что никакой собственности Зеленского на Кипре не выявлено, однако правительство страны продолжает проверку.