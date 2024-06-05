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03:06, 5 июня 2024Бывший СССР

На Кипре отреагировали на информацию о купленном Зеленским отеле

Лидер турок-киприотов Татар не подтвердил покупку Зеленским отеля на острове
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Edgar Su / Reuters

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар отреагировал на сообщения СМИ о том, что Владимир Зеленский купил отель на севере Кипра, поговорил с его владельцем, главой Oscar Group, и получил подтверждение, что эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я разговаривал с владельцем Хусейном Оскаром... Он подтверждает, что это неправда», — заявил Татар.

Ранее турецкие СМИ заявили, что Зеленский приобрел отель-казино Vuni Palace на территории самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

Позже президент Кипра Никос Христодулидис заявлял, что никакой собственности Зеленского на Кипре не выявлено, однако правительство страны продолжает проверку.

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      Марина Совина
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