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12:25, 5 июня 2024Экономика

На ПМЭФ показали рассказывающего анекдоты робота

На ПМЭФ показали рассказывающего анекдоты про москвичей робота Женю

На стенде Московской области на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали человекоподобного робота Женю. Кадры с рассказывающим анекдоты роботом опубликовало РИА Новости.

На опубликованном видео заметно, что на робота надет костюм сотрудника ЖКХ, а на поясе размещена сумка с ручным инструментом. По словам представителя компании «Промобот», робот использует модель ИИ Yandex GPT. С помощью этой технологии с ним можно пообщаться на отвлеченные темы, например, спросить, какое расстояние от Земли до Луны или в каком году состоялся первый выход в открытый космос. Устройство с помощью искусственного интеллекта активно жестикулирует и отвечает на вопросы, а также может выражать эмоции и шутить.

«Коренные москвичи так сильно любят и гордятся своим городом, что готовы весь год жить на уютных дачах в комфортном Подмосковье», — говорит робот.

Как отмечают создатели робота, Женя интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и может отвечать на узкоспециализированные вопросы, относящиеся к данной отрасли.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Его посетят 17,1 тысячи участников, а также 3,4 тысячи журналистов из 136 стран и территорий.

В первый день форума начал работу стенд «Молдавский двор». На его открытии девушка в национальном молдавском костюме станцевала в чане с виноградом. Как отмечают участники мероприятия, вытаптывание винограда — старый молдавский обычай. Такая обработка придает вину неповторимый вкус, в чем смогли убедиться посетители стенда. Посетителей также приглашают попробовать молдавские фрукты и брынзу.

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      Вячеслав Агапов
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