На ПМЭФ станцевали в чане с виноградом

На ПМЭФ начал работу стенд «Молдавский двор»

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) начал работу стенд «Молдавский двор». На его открытии девушка в национальном молдавском костюме станцевала в чане с виноградом, сообщает корреспондент ТАСС.

На стенде рассказали, что вытаптывание винограда — старый молдавский обычай. Такая обработка придает вину неповторимый вкус, в чем смогли убедиться посетители стенда. «Аромат и послевкусие удивительные», — заявила гостья выставки после дегустации. Посетителей также приглашают попробовать молдавские фрукты и брынзу.

Председатель молдавской делегации Павел Дуганов отметил, что для республики участие в ПМЭФ имеет большое значение, так как для Молдавии очень важно дружить с Россией. «Нас очень многое связывает: общие беды и победы, стремление к лучшему», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что стоимость комплексных обедов, которые предложат гостям ПМЭФ, выросла за год почти на 9 процентов. В 2023 году гастрономический сет можно было купить за 4500 рублей, сейчас же ланч обойдется посетителям в 4900 рублей. На выбор предлагается четыре варианта сетов, один из них — вегетарианский.