На ПМЭФ привезли бронированный китайский внедорожник

Китайский премиум-внедорожник Hongqi LS7 показали на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали китайский автомобиль премиум-класса. Бронированную версию внедорожника LS7 продемонстрировал бренд Hongqi, сообщает KP.RU.

В пресс-службе производителя отметили, что компания из КНР стала официальным автомобильным партнером форума, что подтверждает высочайшее качество машин и статус бренда. Hongqi привез на форум роскошные автомобили, которых пока нет в продаже в России.

LS7 способен разгоняться до 100 километров в час за 9,5 секунды, машина поставляется с четырехлитровым бензиновым мотором. Цена авто пока неизвестна, на отечественном рынке он появится в 2025 году.

В 2024 году Китай нарастил поставки легковых автомобилей в Россию — за январь-апрель экспорт вырос на треть (плюс 37 процентов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 237,1 тысячи машин. В апреле поставки увеличились до 79,4 тысячи автомобилей, что стало рекордным показателем с ноября 2023 года. Россия остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей с долей 14,7 процента.

