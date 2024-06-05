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15:14, 5 июня 2024Экономика

На ПМЭФ привезли бронированный китайский внедорожник

Китайский премиум-внедорожник Hongqi LS7 показали на ПМЭФ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали китайский автомобиль премиум-класса. Бронированную версию внедорожника LS7 продемонстрировал бренд Hongqi, сообщает KP.RU.

В пресс-службе производителя отметили, что компания из КНР стала официальным автомобильным партнером форума, что подтверждает высочайшее качество машин и статус бренда. Hongqi привез на форум роскошные автомобили, которых пока нет в продаже в России.

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LS7 способен разгоняться до 100 километров в час за 9,5 секунды, машина поставляется с четырехлитровым бензиновым мотором. Цена авто пока неизвестна, на отечественном рынке он появится в 2025 году.

В 2024 году Китай нарастил поставки легковых автомобилей в Россию — за январь-апрель экспорт вырос на треть (плюс 37 процентов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 237,1 тысячи машин. В апреле поставки увеличились до 79,4 тысячи автомобилей, что стало рекордным показателем с ноября 2023 года. Россия остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей с долей 14,7 процента.

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