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14:57, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине нашли предлог для расширения полномочий спецслужб

Депутат Геращенко: Рада расширяет полномочия СБУ для борьбы со шпионажем

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Верховной Раде под предлогом борьбы со шпионажем хотят расширить полномочия Службы безопасности Украины (СБУ) и других спецслужб. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, парламентарии приняли в первом чтении законопроект об урегулировании вопросов противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств, который расширяет права СБУ и прочих контрразведывательных органов.

«Несмотря на важную идею, проект имеет ряд недостатков: есть риск усилить злоупотребление со стороны СБУ из-за отсутствия контроля, отсутствуют ограничения по правомерности причиненного ущерба при выполнении задач», — отметила она.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ обязывают украинское духовенство всех конфессий доносить на прихожан. Как сообщили в пророссийском подполье подконтрольного Киеву Херсона, священнослужителей заставляют заниматься под страхом принудительной мобилизации.

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