На Украине сняли с рассмотрения законопроекты о создании военной полиции

В Раде сняли с рассмотрения законопроекты о создании военной полиции на Украине

Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения два законопроекта о создании военной полиции. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram.

«Сняли с рассмотрения недели проекты Законов о Военной полиции», — написал он. Сообщается, что к ним собираются вернуться после проведения дополнительных консультаций.

О предложении украинских депутатов создать орган для розыска дезертиров стало известно 31 мая. Согласно законопроекту, задачей полиции станет обеспечение дисциплины в военных ведомствах Украины.

В рамках законопроекта предлагалось ввести поощрения для граждан, которые будут давать наводки на дезертиров или уклонистов военной полиции. Кроме того, военной полиции предоставили бы право врываться в квартиры украинцев с уведомлением прокуратуры.