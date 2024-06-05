На Украине сообщили о вымогательстве у желающих мобилизоваться в ВСУ заключенных

Правозащитник Цвилый: у желающих мобилизоваться в ВСУ заключенных требуют взятки

Администрации колоний требуют взятки у заключенных, желающих мобилизоваться в Вооруженные силы Украины (ВСУ) по новому закону. О вымогательстве у осужденных рассказал украинский правозащитник Олег Цвилый, сообщает «Страна.ua» в Telegram.

«Если у заключенного нет денег, ему предлагают заплатить после получения первой зарплаты в качестве военного. Иногда предлагают доносить на других заключенных, чтобы получить разрешение на мобилизацию. Ты должен быть "полезным" для сотрудников колонии», — рассказал он.

Цвилый объяснил, что руководство колонии самостоятельно рассматривает заявление осужденного на мобилизацию, которое затем передается комиссии. И если администрация учреждения не хочет принимать заявление у заключенного, то других инструментов мобилизоваться у него нет.

Ранее правозащитник сообщил, что глава Минюста Украины Денис Малюська давно знал о фактах избиений заключенных в колониях, но никак на них не реагировал. По его словам, таким образом система защищает сама себя.