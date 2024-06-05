На Украине обвинили главу Минюста в игнорировании избиений заключенных

Правозащитник: глава Минюста Украины Малюська знал об избиениях заключенных

Глава Минюста Украины Денис Малюська давно знал о фактах избиений заключенных в колониях, но никак на них не реагировал. В игнорировании пыток министра обвинил украинский правозащитник Олег Цвилый, передает «Страна.ua»

«Система сама себя защищает. Малюська знает о фактах избиения заключенных, но ему докладывают, что такими методами сотрудники колонии хотят побороть криминальную иерархию. Если заключенный не хочет убирать территорию, значит он живет по "блатным законам", соответственно его нужно "сломать" чтобы он не жил по таким законам», — рассказал он.

Правозащитник отметил, что проблема имеет системный характер, а сотрудники колоний требуют от заключенных деньги, чтобы они не занимались уборкой и их не избивали. По его словам, наиболее распространена данная практика в Харьковской области, где нет ни одной колонии, в которой не практиковались бы избиения заключенных.

При этом он подчеркнул, что зачастую в колониях поколениями работают целые семьи, члены которых покрывают друг друга. Он также отметил, что работники пенитенциарных учреждений самостоятельно записывают унизительные видео с заключенными, чтобы потом шантажировать их.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о раскрытии масштабной системы пыток заключенных в колониях страны. Четырем сотрудникам Божковской исправительной колонии было предъявлено подозрение. По данным правоохранителей, пыткам подвергались все люди, попадавшие в колонию.