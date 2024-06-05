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13:03, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине уличили Зеленского в невыполнении обещаний

КМИС: половина украинцев заявила о невыполнении предвыборных обещаний Зеленского

Фото: Fredrik Sandberg / Globallookpress.com

Половина граждан считают большинство предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского невыполненными. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС), передает Telegram-канал «Политика Страны».

Так, 25 процентов опрошенных заявили о невыполнении ни одного из данных президентом в ходе предвыборной программы обещаний. Столько же граждан утверждают, что была выполнена меньшая часть обещаний. Еще 18 процентов респондентов назвали выполненными большинство или все обещания главы государства.

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При этом самого Зеленского ответственным за такой результат называет лишь 41 процент опрошенных, в том числе 27 процентов опрошенных, назвавших причиной этого его неопытность, а также 14 процентов, указавших на коррумпированность президента. Кроме того, половина респондентов назвала в числе причин невыполнения обещаний коррумпированное окружение президента, 32 процента — недостаток опытных людей в команде, 31 процент — конфликт на Украине и 26 процентов — влияние олигархов.

Ранее опрос КМИС показал, что почти половина украинцев считает, что ситуация с демократией и экономикой в стране ухудшилась за пять лет президентства Зеленского. При этом 29 процентов опрошенных заявили, что ситуация в этих сферах не изменилась.

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      Александр Курбатов
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