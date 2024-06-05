На Украине уличили Зеленского в невыполнении обещаний

КМИС: половина украинцев заявила о невыполнении предвыборных обещаний Зеленского

Половина граждан считают большинство предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского невыполненными. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС), передает Telegram-канал «Политика Страны».

Так, 25 процентов опрошенных заявили о невыполнении ни одного из данных президентом в ходе предвыборной программы обещаний. Столько же граждан утверждают, что была выполнена меньшая часть обещаний. Еще 18 процентов респондентов назвали выполненными большинство или все обещания главы государства.

При этом самого Зеленского ответственным за такой результат называет лишь 41 процент опрошенных, в том числе 27 процентов опрошенных, назвавших причиной этого его неопытность, а также 14 процентов, указавших на коррумпированность президента. Кроме того, половина респондентов назвала в числе причин невыполнения обещаний коррумпированное окружение президента, 32 процента — недостаток опытных людей в команде, 31 процент — конфликт на Украине и 26 процентов — влияние олигархов.

Ранее опрос КМИС показал, что почти половина украинцев считает, что ситуация с демократией и экономикой в стране ухудшилась за пять лет президентства Зеленского. При этом 29 процентов опрошенных заявили, что ситуация в этих сферах не изменилась.