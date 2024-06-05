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13:26, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали новую причину для введения санкций

Рада приняла законопроект о санкциях за нарушение внешнеполитического единства

Фото: Daniel Haußmann / Wikimedia

На Украине захотели ввести санкции за нарушение «внешнеполитического единства». Такая норма содержится в правительственном законопроекте, сообщила в Telegram депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

Уточняется, что парламент поддержал проект закона. За принятие документа проголосовал 281 депутат. Геращенко назвала законопроект бестолковым. Она также попыталась разобраться, что означает «внешнеполитическое единство», однако депутату не удалось это выяснить.

Кроме того, о законопроекте высказалась коллега Геращенко по фракции София Федина. «То есть уже никому ничего на международной арене нельзя будет сказать против [украинского лидера Владимира] Зеленского и офиса президента, нельзя будет говорить правду, потому что людей будут привлекать к ответственности», — написала она в Telegram. По ее мнению, фракция «Слуга народа» строит полицейское государство.

Ранее в Раде назвали позором решение Кабмина Украины о бронировании от мобилизации только половины сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В парламенте также задали вопрос, как призыв спасателей на фронт может повлиять на ситуацию безопасности в стране.

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      Кристина Есикова
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