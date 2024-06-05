На Украине заявили о национализации якобы принадлежащего Балицкому имущества

СБУ заявила о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации имущества, которое якобы принадлежит губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск о взыскании в доход Украины якобы активов Евгения Балицкого. Кроме того, как утверждают в СБУ, было национализировано имущество, которым он владел через свою семью — жену, сына и отца.

Среди изъятой собственности — киевская компания по ремонту и техобслуживаю самолетов, заявляют в ведомстве. При этом отмечается, что большая часть имущества, которое украинские власти решили национализировать, находится на территории России в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что на Украине национализировали нефтегазовые активы бизнесмена из России Эдуарда Худайнатова. В доход страны взыскали 100 процентов его доли в ООО «Нефтяная компания "Альянс-Украина"».