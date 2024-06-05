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15:01, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о национализации якобы принадлежащего Балицкому имущества

СБУ заявила о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации имущества, которое якобы принадлежит губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск о взыскании в доход Украины якобы активов Евгения Балицкого. Кроме того, как утверждают в СБУ, было национализировано имущество, которым он владел через свою семью — жену, сына и отца.

Среди изъятой собственности — киевская компания по ремонту и техобслуживаю самолетов, заявляют в ведомстве. При этом отмечается, что большая часть имущества, которое украинские власти решили национализировать, находится на территории России в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что на Украине национализировали нефтегазовые активы бизнесмена из России Эдуарда Худайнатова. В доход страны взыскали 100 процентов его доли в ООО «Нефтяная компания "Альянс-Украина"».

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      Алевтина Запольская
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