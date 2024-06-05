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19:37, 5 июня 2024Силовые структуры

Начальник российской колонии организовал зекам выходные в обмен на запчасти

В Тульской области начальника колонии посадили за запчасти от заключенных

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Тульской области бывшего начальника колонии-поселения приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей за превышения должностных полномочий. Об этом в среду, 5 июня, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, осужденный использовал свое служебное положение и обязывал заключенных покупать автомобильные запчасти и товарно-материальные ценности в обмен на возможность совершать самовольные краткосрочные выезды за пределы колонии в выходные дни.

5 июня сообщалось, что в Мурманске перед судом предстанет бывший начальник участка колонии-поселения ИК-17, обвиненный в получении взяток от осужденного.

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      Владимир Седов
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