Начальник российской колонии организовал зекам выходные в обмен на запчасти

В Тульской области начальника колонии посадили за запчасти от заключенных

В Тульской области бывшего начальника колонии-поселения приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей за превышения должностных полномочий. Об этом в среду, 5 июня, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, осужденный использовал свое служебное положение и обязывал заключенных покупать автомобильные запчасти и товарно-материальные ценности в обмен на возможность совершать самовольные краткосрочные выезды за пределы колонии в выходные дни.

5 июня сообщалось, что в Мурманске перед судом предстанет бывший начальник участка колонии-поселения ИК-17, обвиненный в получении взяток от осужденного.