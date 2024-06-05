Samsung признала смартфоны 2020 года выпуска устаревшими

Южнокорейская корпорация Samsung признала устаревшими ряд фирменных смартфонов. Об этом стало известно изданию PhoneArena.
В 2024 году закончилась поддержка Samsung Galaxy A51, Galaxy A41 и Galaxy M01. Это три недорогих смартфона, которые были выпущены в 2020 году. Окончание поддержки означает, что девайсы больше не будут получать обновления ОС и патчи безопасности.
По словам журналистов, в теории пользоваться устаревшими устройствами после окончания сроков поддержки может быть небезопасно. Инженеры Samsung больше не будут присылать на девайсы патчи, устраняющие актуальные угрозы.
В материале говорится, что Samsung изначально обещала, что Galaxy A51, Galaxy A41 и Galaxy M01 будут получать патчи безопасности в течение четырех лет. Сейчас компания имеет право не обслуживать владельцев аппаратов.
Журналисты PhoneArena напомнили, что в марте 2024 года Samsung представила недорогой телефон Galaxy A55. Девайс, в отличие от ранних устройств бренда, получил четыре года обновлений Android и пять лет поддержки патчами безопасности.
Ранее журналисты издания TechCrunch выяснили, что Apple перестала аккуратно разбирать старые iPhone на запчасти. Согласно наблюдениям авторов медиа, теперь компания с помощью роботов уничтожает подержанные смартфоны, а затем отправляет на переплавку.