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19:26, 5 июня 2024Наука и техника

Samsung признала смартфоны 2020 года выпуска устаревшими

Смартфоны Samsung Galaxy A51, A41 и M01 больше не будут получать обновления

Фото: Stefan Boness / Ipon / imago stock&people / Globallookpress.com

Южнокорейская корпорация Samsung признала устаревшими ряд фирменных смартфонов. Об этом стало известно изданию PhoneArena.

В 2024 году закончилась поддержка Samsung Galaxy A51, Galaxy A41 и Galaxy M01. Это три недорогих смартфона, которые были выпущены в 2020 году. Окончание поддержки означает, что девайсы больше не будут получать обновления ОС и патчи безопасности.

По словам журналистов, в теории пользоваться устаревшими устройствами после окончания сроков поддержки может быть небезопасно. Инженеры Samsung больше не будут присылать на девайсы патчи, устраняющие актуальные угрозы.

В материале говорится, что Samsung изначально обещала, что Galaxy A51, Galaxy A41 и Galaxy M01 будут получать патчи безопасности в течение четырех лет. Сейчас компания имеет право не обслуживать владельцев аппаратов.

Журналисты PhoneArena напомнили, что в марте 2024 года Samsung представила недорогой телефон Galaxy A55. Девайс, в отличие от ранних устройств бренда, получил четыре года обновлений Android и пять лет поддержки патчами безопасности.

Ранее журналисты издания TechCrunch выяснили, что Apple перестала аккуратно разбирать старые iPhone на запчасти. Согласно наблюдениям авторов медиа, теперь компания с помощью роботов уничтожает подержанные смартфоны, а затем отправляет на переплавку.

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      Андрей Ставицкий
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