Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 5 июня 2024Мир

Партия Шольца не поддержала создание комиссии по «Северному потоку-2»

Депутат Штенгер: СДПГ не поддерживает создание комиссии по «Северному потоку-2»
Олаф Шольц

Олаф Шольц . IMAGO / Archeopix / Reuters

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца не поддержала инициативу партии «Зеленые» о создании парламентской комиссии по «Северному потоку-2». Об этом сообщает депутат от СДПГ Ральф Штенгер, передает Der Spiegel.

«Согласно коалиционному соглашению, правительственные фракции могут подавать заявки только совместно. Думаю, что это очень маловероятно», — сказал он.

Секретарь фракции СДПГ Катя Маст также подчеркнула, что в данный момент переговоров о создании комиссии не ведется.

Ранее немецкая партия «Союз 90/Зеленые» призвала создать комиссию по расследованию строительства российского газопровода. По словам депутата Бундестага от «Зеленых» Феликса Банашака, проект по строительству газопровода стал «самым большим экономическим, энергетическим и внешнеполитическим провалом за все время существования ФРГ».

4 июня из секретных документов стало известно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством упорно боролись за реализацию проекта «Северный поток-2» и лоббировали интересы «Газпрома».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Близкие Кадырова заняли более 30 должностей в госструктурах. Кто они и где работают?

      Еще над одним российским регионом сбит украинский беспилотник

      В российском городе стоявшие на балконе бутылки спровоцировали пожар

      В России решили оценить опасность энергетиков

      Сноуден заявил о желании государств и корпораций взять ИИ под контроль

      Зеленский прибыл в Катар

      Партия Шольца не поддержала создание комиссии по «Северному потоку-2»

      Rocket Lab запустила второй спутник PREFIRE

      Киев опроверг слежку за передвижениями украинцев через приложение

      В России собрались насытить рынок труда работниками из стран БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше