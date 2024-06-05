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20:23, 5 июня 2024Культура

Пашу Техника обязали вернуть долг

Суд взыскал с Паши Техника долг в 62 тысячи рублей

Кадр: Gazgolder / YouTube

С российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, взыскали свыше 62 тысяч рублей долга. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Кузьминского районного суда столицы.

Отмечается, что суд постановил удовлетворить исковые требования по кредитному договору в размере 60 тысяч рублей. Техника также обязали оплатить судебные расходы. Кредитный договор был заключен артистом в 2013 году, а задолженность по нему образовалась в период с 2015-го по 2016-й.

Осенью прошлого года стало известно, что Паша Техник лишился своего ИП из-за неуплаты налогов.

Ранее судебные приставы объявили о наличии у звезды сериала «Чернобыль» актера Игоря Петренко долга по алиментам в размере 9,2 миллиона рублей.

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      Евгений Шульгин
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