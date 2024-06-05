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14:28, 5 июня 2024Мир

Песков прокомментировал угрозы США ввести санкции против Китая

Песков о возможных санкциях США против КНР: Пекин не потерпит угроз и шантажа
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции США против Китая, заявил, что Пекин не потерпит подобных угроз и шантажа со стороны Вашингтона. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа», — сказал Песков, добавив, что со временем представители США это поймут.

25 апреля глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США могут наложить санкции на банки Китая за торговлю с Россией. Она уточнила, что санкциям могут быть подвержены финансовые организации, которые участвуют в поставках продукции двойного назначения.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовности Вашингтона ввести новые санкции против КНР на фоне обострения ситуации на Украине.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию возмутился тем, что страны Запада критикуют Пекин за тесные связи с Москвой во время конфликта на Украине.

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      Лина Пивоварова
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