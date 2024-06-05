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12:44, 5 июня 2024Бывший СССР

Полковник назвал горячие точки на харьковском направлении

Полковник Алехин: ВС РФ действуют в районах Волчанска в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На харьковском направлении есть как минимум две горячие точки, на которых пытаются закрепиться российские военные. Расклад в зоне специальной военной операции (СВО) описал полковник запаса Геннадий Алехин, передает «Царьград».

Военный эксперт объяснил, что сначала нужно пройти разведку боем, затем следует закрепиться на рубежах. Алехин уточнил, что обычно это занимает много времени. Сейчас такие задачи выполняются как минимум в двух населенных пунктах — Липцы и Волчанск.

«В Волчанске на данный момент идут жестокие упорные бои. Буквально каждый более-менее значимый объект, любое промышленное предприятие или какая-то застройка [по несколько раз] переходит из рук в руки в течение всего дня. Конечно, противник подтянул туда резервы. И на Липецкий участок подтянул резервы», — рассказывает Алехин.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев объяснил, почему продвижение российских войск на харьковском направлении замедлилось. По его словам, это произошло из-за того, что Вооруженные силы Украины подтянули резервы к Харьковской области.

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      Варвара Кошечкина
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