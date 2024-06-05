Появились кадры уничтожения танка ВСУ с помощью «Ланцета»

«РГ»: ехавший на высокой скорости танк ВСУ загорелся после удара «Ланцетом»

Танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ), ехавший на высокой скорости на одном из участков фронта, загорелся после попадания «Ланцета». Соответствующие кадры публикует «Российская газета» («РГ»)

«Операторы "Ланцетов" продолжают охоту на тяжелую бронетехнику, (...) поражаются не только неподвижные, замаскированные вражеские танки, но и движущиеся на достаточно большой скорости», — сообщает издание.

Отмечается, что после попадания в бронетехниук, вероятно, загорелись пороховые заряды внутри — некоторое время после попадания ничего не происходило, но затем из люка стали вырываться языки пламени.

Ранее боец ВСУ Максим Лихачев угнал танк Т-64 и перешел на сторону российских военных. Лихачев родился в городе Сватово Луганской народной республики. На службу в ВСУ попал в 2022 году, вернувшись на Украину из Польши.