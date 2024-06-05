Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:48, 5 июня 2024Бывший СССР

Появились кадры уничтожения танка ВСУ с помощью «Ланцета»

«РГ»: ехавший на высокой скорости танк ВСУ загорелся после удара «Ланцетом»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ), ехавший на высокой скорости на одном из участков фронта, загорелся после попадания «Ланцета». Соответствующие кадры публикует «Российская газета» («РГ»)

«Операторы "Ланцетов" продолжают охоту на тяжелую бронетехнику, (...) поражаются не только неподвижные, замаскированные вражеские танки, но и движущиеся на достаточно большой скорости», — сообщает издание.

Отмечается, что после попадания в бронетехниук, вероятно, загорелись пороховые заряды внутри — некоторое время после попадания ничего не происходило, но затем из люка стали вырываться языки пламени.

Ранее боец ВСУ Максим Лихачев угнал танк Т-64 и перешел на сторону российских военных. Лихачев родился в городе Сватово Луганской народной республики. На службу в ВСУ попал в 2022 году, вернувшись на Украину из Польши.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о попытках мирно урегулировать украинский конфликт после 2014 года

      Путин назвал причину стремления США не допустить успеха России

      Путин высказался о развитии отношений с США после выборов

      Стало известно о строительстве дома экс-главы МИД Австрии в России

      Франция предоставит Украине еще сотни миллионов евро

      Во Франции арестовали русскоязычного украинца из-за взрывчатки в номере отеля

      Появились кадры уничтожения танка ВСУ с помощью «Ланцета»

      Путин заявил о возможности работы с любым президентом США

      Путин высказался об отношениях США и Украины

      ИИ оказались нечеловечески иррациональны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше