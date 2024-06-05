Право Эрдогана увольнять руководителей ЦБ Турции поставили под сомнение

FT: суд в Турции отменил часть указа, дававшего Эрдогану право увольнять глав ЦБ

Конституционный суд (КС) Турции отменил часть указа, подписанного президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2018 году, на основании которого глава государства несколько раз увольнял руководителей Центробанка. Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным издания, суд признал отдельные положения документа противоречащими конституции. В КС отметили, что указанные полномочия президента требуют законодательного оформления.

Сам Эрдоган пока не комментировал решение, поставившее под сомнение его право увольнять глав Нацбанка Турции, отметили в FT. В свою очередь Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента страны, на сообщение которого ссылается «МК-Турция», опроверг информацию о лишении президента соответствующих полномочий, отметив, что указ продолжает действовать.

Последняя смена главы регулятора произошла в Турции в начале февраля текущего года. Первая женщина-руководитель ЦБ республики Хафизе Гайе Эркан была вынуждена подать в отставку, обосновав свой уход развернутой клеветнической кампанией и желанием защитить семью. Ее политика в течение нескольких месяцев шла вразрез с ранее проводимой другими назначенными Эрдоганом руководителями Центробанка линией низких ставок при высокой инфляции.