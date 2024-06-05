Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:14, 5 июня 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о доказательствах угроз от еврочиновника

Премьер Грузии Кобахидзе: я готов предъявить доказательства угроз покушением

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности предъявить доказательства угрозы покушением со стороны одного из еврокомиссаров. Об этом сообщает ТАСС.

Кобахидзе прокомментировал инцидент с упоминанием покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо еврокомиссаром по расширению Оливером Варгейи. По его словам, речь в ходе телефонного разговора шла о прямой угрозе нападением.

«Если будет интерес со стороны какой-либо страны, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства», — заявил грузинский премьер.

23 мая Кобахидзе сообщил, что в разговоре о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на Фицо. Варгейи признал, что упоминал атаку на словацкого премьера, однако опроверг обвинения в угрозах.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      России ограничили доступ к продовольственной программе ООН. Москва 20 лет снабжала едой голодающие страны

      У россиян стало меньше скрытых доходов

      Уснувшим у Вечного огня туристам российского курорта назначили арест

      В Москве гражданин Ирана надел футболку с флагом Украины и получил штраф

      Украинцев предупредили о возможном увеличении сроков отключения электроэнергии

      Поджигатель российского храма объяснил свой поступок

      Названы неочевидные симптомы заболеваний кишечника

      Рублю предсказали укрепление

      На ПМЭФ показали новую электрическую Niva

      В российской многоэтажке прогремел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше