Премьер Грузии заявил о доказательствах угроз от еврочиновника

Премьер Грузии Кобахидзе: я готов предъявить доказательства угроз покушением

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности предъявить доказательства угрозы покушением со стороны одного из еврокомиссаров. Об этом сообщает ТАСС.

Кобахидзе прокомментировал инцидент с упоминанием покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо еврокомиссаром по расширению Оливером Варгейи. По его словам, речь в ходе телефонного разговора шла о прямой угрозе нападением.

«Если будет интерес со стороны какой-либо страны, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства», — заявил грузинский премьер.

23 мая Кобахидзе сообщил, что в разговоре о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на Фицо. Варгейи признал, что упоминал атаку на словацкого премьера, однако опроверг обвинения в угрозах.