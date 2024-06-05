Обнаружены восемь новых миллисекундных пульсаров

arXiv: в скоплении NGC 6517 обнаружены восемь новых быстрых пульсаров

Астрономы из Университета Гуйчжоу в Китае и других учреждений с помощью радиотелескопа FAST обнаружили восемь новых миллисекундных пульсаров в шаровом скоплении NGC 6517. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Пульсары представляют собой намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, испускающие пучки электромагнитного излучения. Быстровращающиеся миллисекундные пульсары (MSP) имеют период вращения менее 30 миллисекунд и формируются в двойных системах за счет аккреции вещества от вторичной звезды.

Наблюдения охватывали диапазон частот 1-1,5 гигагерц. Новые пульсары были обнаружены в шаровом скоплении NGC 6517, где ранее были обнаружены девять других пульсаров. Таким образом, их общее число в скоплении достигло 17, что делает его скоплением с наибольшим количеством пульсаров в зоне обзора FAST.

Все новые объекты изолированы, что составляет 94 процента всех пульсаров в скоплении. Только один пульсар в NGC 6517 является бинарной системой. Показатели дисперсии, которые характеризуют количество электронов между объектом и наблюдателем, варьируются от 182,38 до 185,74 парсек на кубический сантиметр.