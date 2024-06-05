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21:06, 5 июня 2024Мир

Путин назвал моветоном угрозы главам других государств

Путин: Россия никому не угрожает — это моветон, особенно главе другой страны

Россия никому не угрожает — это моветон, особенно главе другой страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, нехороший тон», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, угрожала ли российская сторона канцлеру Германии Олафу Шольцу, когда он принимал решение о поставках вооружения Украине.

Российский лидер также отметил, что решения вопросов с европейскими лидерами найти можно, если бы они чувствовали себя уверенно и набрались мужества для защиты национальных интересов.

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      Семен Александров
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