Путин назвал моветоном угрозы главам других государств

Путин: Россия никому не угрожает — это моветон, особенно главе другой страны

Россия никому не угрожает — это моветон, особенно главе другой страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, нехороший тон», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, угрожала ли российская сторона канцлеру Германии Олафу Шольцу, когда он принимал решение о поставках вооружения Украине.

Российский лидер также отметил, что решения вопросов с европейскими лидерами найти можно, если бы они чувствовали себя уверенно и набрались мужества для защиты национальных интересов.