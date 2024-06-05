Путин назвал условия решения вопросов с европейскими лидерами

Путин: решения с лидерами Европы найти можно, если бы они набрались мужества

Решения вопросов с европейскими лидерами найти можно, если бы они чувствовали себя уверенно и набрались мужества для защиты национальных интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Можно и с лидерами Европы найти, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов», — сказал российский лидер.

Президент России также высказался об отношениях США и Украины, заявив, что в США интересуются только собственным величием.