Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:40, 5 июня 2024Мир

Путин назвал условия решения вопросов с европейскими лидерами

Путин: решения с лидерами Европы найти можно, если бы они набрались мужества

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Решения вопросов с европейскими лидерами найти можно, если бы они чувствовали себя уверенно и набрались мужества для защиты национальных интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Можно и с лидерами Европы найти, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов», — сказал российский лидер.

Президент России также высказался об отношениях США и Украины, заявив, что в США интересуются только собственным величием.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Франции пригрозил российскому посольству в Париже

      Появились кадры уничтожения танка ВСУ с помощью «Ланцета»

      Путин заявил о возможности работы с любым президентом США

      Путин высказался об отношениях США и Украины

      ИИ оказались нечеловечески иррациональны

      Право Эрдогана увольнять руководителей ЦБ Турции поставили под сомнение

      София Вергара рассказала о смущавшем ее недостатке тела на съемках

      Путин назвал условия решения вопросов с европейскими лидерами

      Путин назвал нелепыми обвинения в адрес Трампа

      После Путина к Лахта-центру пришел лось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше