Путин старается не поддерживать отношения с друзьями в ФРГ, чтобы их не трогали

Российский президент Владимир Путин рассказал, что у него много друзей в Германии. Однако отношения с ними не поддерживаются, чтобы их в стране не трогали, об этом глава РФ упомянул в ходе встречи с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«У меня там (в Германии) много друзей, которых я стараюсь не трогать, чтобы не подвергать их какой-то обструкции внутри страны», — уточнил Путин.

Президент России старается с ними не поддерживать отношения, но знает этих людей много лет.

«Они надежные друзья. И таких у меня в Германии немало», — резюмировал Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин допустил, что российско-германские отношения окончательно разрушатся из-за поставок Берлина ракет на Украину.

Он также отметил, что появление первых немецких танков на Украине вызвало моральный и этический шок в России. По словам Путина, отношение к Германии в российском обществе всегда было хорошим.