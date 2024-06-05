Путин рассказал о воровстве в армии США

Путин заявил, что в армии США больше воровства, чем в России

Российский президент Владимир Путин рассказал, что в РФ есть воровство, но в армии Соединенных Штатов его больше. Об этом он заявил во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств, пишет РИА Новости.

«Я честно ни в чем никого не обвиняю, и у нас много воровства, жульничества, везде, и в ваших странах везде, но в Штатах больше в армии», — отметил Путин.

Глава РФ объяснил, что «на содержании всегда больше воруют, это просто неизбежно».

Ранее член комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер рассказал, что США хуже всего готовы к крупной войне сразу на нескольких участках боевых действий за последние годы, на что влияет рост мощи Китая.

Однако сенатор добавил, что Соединенные Штаты гипотетически способны переломить ход ситуации через крупные инвестиции в оборонный сектор. По его мнению, Вашингтон располагает для этого ресурсами.