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23:29, 5 июня 2024Мир

Путин заявил о неспособности ВСУ самостоятельно наносить удары ракетами ATACMS

Путин: ВСУ не могут самостоятельно использовать ракеты ATACMS без помощи США

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны самостоятельно наносить удары ракетами ATACMS. По его словам, атаки происходят при взаимодействии Украины с США, сообщает РИА Новости.

«Вот ATACMS... Как они используются и как передаются? Вот они передали ракетную систему — Пентагон передал. Но как используется? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно все сделать и нанести удар этой ракетой», — заявил он, уточнив, что у ВСУ нет технологической возможности это сделать.

Российский лидер подчеркнул, что для нанесения ударов такими ракетами нужно иметь американскую спутниковую разведку, на основании которой необходимо сформировать полетное задание, после чего ввести его в ракетную систему.

Ранее Путин назвал ответственных за удары западным оружием по России. По его мнению, таковыми являются США или Великобритания, в зависимости от того, какой тип вооружений использовался.

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      Марина Совина
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