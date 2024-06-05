Раненый российский военный уничтожил под Авдеевкой модернизированный танк ВСУ

Mash: под Авдеевкой раненый российский солдат уничтожил украинский танк Т-64

Российский военный с позывным Маркел уничтожил модернизированный танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) Т-64. Кадры с подрывом техники опубликовал Telegram-канал Mash.

Уточняется, что танк ВСУ был поражен российским солдатом под Авдеевкой. На снятых с беспилотника кадрах видно, как машина продвигается вдоль домов. Военные передали информацию об этом по рации получившему осколочное ранение колена Маркелу.

«Как только танк приблизился к его позиции, он вылез из укрытия и вдарил из РШГ (реактивная штурмовая граната — прим. «Ленты.ру»). За это [Маркел] получил орден Мужества», — говорится в публикации.

Ранее стало известно об ударе российских военных по командному пункту ВСУ в Сумской области. Кадры атаки дрона на скопление украинских офицеров в поселке Великая Писаревка опубликовал военный корреспондент Александр Коц.