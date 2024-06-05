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09:26, 5 июня 2024Бывший СССР

Ребенок стал жертвой обстрела ВСУ в Запорожской области

Балицкий: пятилетний ребенок стал жертвой обстрела села Новозлатополь ВСУ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пятилетний ребенок стал жертвой обстрела села Новозлатополь в Запорожской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Балицкий рассказал об артиллерийском обстреле села со стороны ВСУ 4 июня. Он сообщил, что в результате удара тяжелые ранения получили 11 человек.

«[Раненые] госпитализированы в медицинские учреждения», — подчеркнул губернатор. Он также выразил соболезнования семье ребенка.

Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об ударе ВСУ по электроподстанции «Каменка». В результате удара без электричества остались 11 тысяч абонентов.

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      Алевтина Запольская
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