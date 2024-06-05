Ребенок стал жертвой обстрела ВСУ в Запорожской области

Балицкий: пятилетний ребенок стал жертвой обстрела села Новозлатополь ВСУ

Пятилетний ребенок стал жертвой обстрела села Новозлатополь в Запорожской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Балицкий рассказал об артиллерийском обстреле села со стороны ВСУ 4 июня. Он сообщил, что в результате удара тяжелые ранения получили 11 человек.

«[Раненые] госпитализированы в медицинские учреждения», — подчеркнул губернатор. Он также выразил соболезнования семье ребенка.

Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об ударе ВСУ по электроподстанции «Каменка». В результате удара без электричества остались 11 тысяч абонентов.