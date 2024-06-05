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11:46, 5 июня 2024Наука и техника

Google получила право изымать смартфоны пользователей

Google сможет изъять смартфоны пользователей при наличии неоригинальных деталей

Фото: Unsplash

Корпорация Google получила право на изъятие смартфонов пользователей, если те были отремонтированы неофициально. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа сослались на YouTube-блогера Луи Россманна, который обнаружил соответствующий пункт в договоре об обслуживании и ремонте смартфонов Google. В нем говорилось, что в случае обнаружения в устройстве деталей, изготовленных сторонними OEM-поставщиками, девайс может быть конфискован.

Авторы Android Authority объяснили, что Google фактически может изъять смартфон клиента при ремонте в официальном сервисном центре, однако неизвестно, успела ли компания уже применить это право. Журналисты отметили, что многие пользователи экономят на обслуживании своих устройств, ремонтируя их с помощью неоригинальных деталей.

Раскрытие договора о ремонте Google вызвало яркую реакцию среди пользователей Reddit. «Google действительно ненавидит своих клиентов», — написал один из авторов. «Они хотят контролировать все, чем мы владеем, и диктовать нашу жизнь», — заявил другой пользователь площадки. Издание Android Authority обратилось за комментарием в Google, но не получило оперативного ответа.

Ранее на аналогичный пункт в соглашении о ремонте обратили внимание владельцы смартфонов Samsung. Журналисты издания 404 Media предположили, что подобные правила корейской компании нарушают закон.

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      Андрей Ставицкий
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