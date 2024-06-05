Google получила право изымать смартфоны пользователей

Google сможет изъять смартфоны пользователей при наличии неоригинальных деталей

Корпорация Google получила право на изъятие смартфонов пользователей, если те были отремонтированы неофициально. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа сослались на YouTube-блогера Луи Россманна, который обнаружил соответствующий пункт в договоре об обслуживании и ремонте смартфонов Google. В нем говорилось, что в случае обнаружения в устройстве деталей, изготовленных сторонними OEM-поставщиками, девайс может быть конфискован.

Авторы Android Authority объяснили, что Google фактически может изъять смартфон клиента при ремонте в официальном сервисном центре, однако неизвестно, успела ли компания уже применить это право. Журналисты отметили, что многие пользователи экономят на обслуживании своих устройств, ремонтируя их с помощью неоригинальных деталей.

Раскрытие договора о ремонте Google вызвало яркую реакцию среди пользователей Reddit. «Google действительно ненавидит своих клиентов», — написал один из авторов. «Они хотят контролировать все, чем мы владеем, и диктовать нашу жизнь», — заявил другой пользователь площадки. Издание Android Authority обратилось за комментарием в Google, но не получило оперативного ответа.

Ранее на аналогичный пункт в соглашении о ремонте обратили внимание владельцы смартфонов Samsung. Журналисты издания 404 Media предположили, что подобные правила корейской компании нарушают закон.